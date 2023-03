Letzte Generation verpasst Verkehrsminister Volker Wissing "kalte Dusche"

Berlin - Diese Aktion war beinahe abzusehen: Am Dienstagmorgen haben Aktivisten der Letzten Generation ihrem Frust und Zorn auf das Verkehrsministerium in Berlin Luft gemacht.

Aktivisten der Letzten Generation haben am Dienstagmorgen das Bundesverkehrsministerium in Berlin mit Wasser abgespritzt, um Verkehrsminister Volker Wissing eine symbolische kalte Dusche zu verpassen. © Letzte Generation

Gegen 9.30 Uhr fuhren vier Protestler gleich mit einem Feuerwehrauto am Ministerium in der Invalidenstraße vor, um Verkehrsminister Volker Wissing (52, FDP) eine gehörige "kalte Dusche" zu verpassen, wie es in einer Presseerklärung der Umweltaktivisten heißt.

Woher das Fahrzeug stammte, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, wie es hieß.

Natürlich war das nur eine symbolische Aktion, denn nicht Wissing selbst, sondern nur "sein" Ministerium bekam einen gehörigen Wasserschwall ab. Die Fassade des Gebäudes im Bezirk Mitte wurde ordentlich nass gemacht, wie auf einem Foto zu sehen ist. In einem Video der Aktion sieht man zudem, dass zunächst orange Farbe aus dem Feuerwehrschlauch spritzte.

Warum gleich ein ganzer Feuerwehrwagen? Damit passten die Klima-Rebellen ihren Protest nach eigener Aussage an "die Welle der Empörung an, die sich derzeit aus ganz Europa vor dem Verkehrsminister auftürmt".

Auf Druck von Wissing wurde eine geplante EU-Abstimmung über das für 2035 angestrebte Aus von Autos mit Verbrennungsmotor auf unbestimmte Zeit verschoben, da noch kein Vorschlag zu einer möglichen Zulassung von Verbrennern vorliegt, die mit sogenannten E-Fuels, also klimafreundlichen Kraftstoffen betankt werden könnten.