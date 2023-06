Letzte Generation verübt Farbanschlag auf Sylter Luxus-Hotel: Betreiber zeigen sich erschüttert

Sylt - Es war ein großer Schock! Am Donnerstagabend sind mehrere Klimaschutz-Aktivisten der Letzten Generation in ein Fünf-Sterne-Hotel auf Sylt gestürmt und haben die Inneneinrichtung mit oranger Farbe beschmiert.

Klima-Aktivisten stürmten ein Hotel auf Sylt und beschmierten die Inneneinrichtung. © Jonas Gehring/Letzte Generation/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatten sechs Personen im Alter von 19 bis 63 Jahren gegen 18.50 Uhr das Hotel Miramar in Westerland betreten und begannen mit Farbbeuteln und extra dafür ausgestatteten Feuerlöschern die Wände und das Inventar zu besprühen.

Durch das schnelle Eingreifen der Beamten ließen sich vier der sechs Personen widerstandslos festnehmen. Die beiden anderen Aktivisten konnten laut Polizei ebenfalls ausfindig gemacht werden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass eine von ihnen bereits am Dienstag auffällig geworden war, als die Letzte Generation am Sylter Flughafen einen Privatflieger attackiert hatte.

Die Organisation hatte bereits angekündigt, in dieser Woche gezielt Protestaktionen gegen reiche Menschen durchzuführen. Die Klimakatastrophe werde "in erster Linie von den Reichen" gemacht, darauf wolle man die Aufmerksamkeit lenken, so die Gruppe.

"Die Letzte Generation fordert, dass der Sozialdemokrat Olaf Scholz seiner grundgesetzlichen Verpflichtung nachkommt und beginnt, unsere Lebensgrundlagen vor dem Überkonsum der Superreichen zu schützen", forderte die Initiative in der Mitteilung.