"Letzte Generation" will in Hamburg "sehr hohe materielle Störung" verursachen

Die radikalen Klimaaktivisten der Letzten Generation mobilisieren ihre Leute bundesweit, um Hamburg in den kommenden Tagen mit Störaktionen zu überziehen.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Von Burgfrieden nach dem Geheimgespräch im Rathaus keine Spur! Die radikalen Klimaaktivisten der "Letzten Generation" mobilisieren ihre Leute bundesweit, um Hamburg mit großen Störaktionen zu überziehen.

Hamburg muss in den kommenden Tagen wohl mit weiteren Blockaden der "Letzten Generation" rechnen. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa Das geht aus einem Video hervor, das am vergangenen Sonntag in einem Telegramkanal für die Region Ost (alle ostdeutschen Bundesländer ohne Berlin) verbreitet wurde. Darin erklärte eine Aktivistin den Plan für die kommenden Wochen. Demnach will die "Letzte Generation" "die mediale Aufmerksamkeit beginnen, wieder zu zentrieren". Dazu werde man in Vorbereitung auf die ab dem 19. April in Berlin geplanten Proteste nach Hamburg gehen. Zwei Dinge seien für die Entscheidung ausschlaggebend. "Mit dem Hamburger Hafen besteht die Möglichkeit, mit wenigen Menschen eine sehr hohe materielle Störung zu verursachen. Und durch die harte Reaktion des Oberbürgermeisters auf bisherige Proteste steht Hamburg schon im Scheinwerferlicht der nationalen Medien." Letzteres wollen die radikalen Klimaschützer ausnutzen, um "eine nationale Bühne" für den Protest in Berlin aufzubauen. Mit normalen Straßenblockaden in der Hansestadt könne bereits ein großer "Trommelwirbel" erzeugt werden.

"Letzte Generation" setzt Bürgermeister Tschentscher weiter unter Druck

Die "Letzte Generation" will mit Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) sprechen, damit er ihre Forderungen unterstützt. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa "Was wir dafür brauchen sind alle reisebereiten Bienen, die bereit sind, für bis zu zehn Tage in Gewahrsam zu gehen." Als Bienen werden intern Menschen bezeichnet, die Proteste durchführen. Die Aktivistin verwies in ihrer Botschaft darauf, dass ihr Plan vom Verlauf der Gespräche mit SPD und Grünen im Rathaus abhinge, das nach der Aufnahme stattfand. Am Dienstag trafen sich Vertreter der Regierungsparteien und der "Letzten Generation" vertraulich. Das bestätigten SPD und Grüne gegenüber TAG24. Man habe sich über klimapolitische Ziele ausgetauscht. Ein Folgegespräch sei geplant. Eine Protestpause dagegen nicht, wie die Klebeblockade der Köhlbrandbrücke am Donnerstagmorgen zeigte. Auch sagte "Letzte Generation"-Sprecherin Lea-Maria Rhein zum Radiosender HAMBURG ZWEI, dass sie Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) weiter auffordere oder bitte, mit den Klimaaktivisten ins Gespräch zu kommen. "Wir sehen uns auch gezwungen, die Proteste weiterzuführen, wenn Herr Tschentscher nicht mit uns sprechen sollte", sagte sie. Der Bürgermeister hatte das im Zusammenhang mit dem Drohbrief mehrfach ausgeschlossen.

"Letzte Generation": Anreise zu Protest in Hamburg ab Freitag geplant