Nach Razzia bei "Letzte Generation": Linke will Regierungsmitglieder anzeigen

Linken-Vorsitzende Adelheid Rupp (64) bezeichnete die Durchsuchungen als "rechtswidrig" und sieht Regierungsmitglieder in der Verantwortung. © Uwe Lein/dpa

Diese tragen nach Ansicht der bayerischen Linken-Vorsitzenden Adelheid Rupp (64) "mit ihrem Agieren für die rechtswidrigen Razzien und Beschlagnahmungen gegen die Klimaprotestbewegung "Letzte Generation" die Verantwortung".

Gegen wen konkret sich die Anzeige richten soll, sagte Rupp am Montag auf Nachfrage nicht. Die Linke will sich am Mittwoch in einer Pressekonferenz zu Details äußern. Die Partei plant die Anzeige nach eigenen Angaben zusammen mit weiteren Initiativen, Juristen und Klimaaktivisten.

Am vergangenen Mittwoch hatten rund 170 Beamte bei einer Razzia gegen die "Letzte Generation" Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern durchsucht, wie die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mitteilten.

Der Tatvorwurf lautet auf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Die Aktivisten bestreiten, kriminell zu sein, obwohl mehrere wegen Straftaten verurteilt wurden, teils zu Haftstrafen. Die Razzia wurde von vielen Seiten als übertrieben kritisiert.

Die Gruppe beklagte, ihre Mitglieder fühlten sich wie "Schwerverbrecher behandelt".