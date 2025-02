Meinung: Es wird ein Leistungsträger! Papa Lindner hat Baby-Dienst schon im Kalender gespeichert

Berlin - Ist Kinderbetreuung am Ende auch nur eine dornige Chance? TAG24-Redakteur Christoph Carsten ist sich sicher, dass für FDP-Chef Christian Lindner (46) festzustehen scheint: Mit dem richtigen Businessplan lässt sich auch das Projekt Baby wuppen.

Franca Lehfeldt (35) und Christian Lindner (46) erwarten ihr erstes Kind. © Screenshot/Instagram/christian Lindner (Bildmontage)

Die Kalender-App auf dem Smartphone von Christian Lindner dürfte dieser Tage - wie üblich - prall gefüllt sein. Mit extra lautem Erinnerungston versehen und Priorität "hoch" markiert hat der Ex-Finanzminister aber sicher zwei Termine:

23. Februar: Bundestagswahl

Ende März: Mini-Lindner kommt

Nur noch wenige Kalenderwochen (KW) dauert es, bis Christian Lindner und Gattin Franca Lehfeldt (35) zum ersten Mal Eltern werden. Eine neue Herausforderung für das Power-Couple - und was für eine!

Sie: Frühere Springer-Journalistin, Unternehmerin, immer ganz nah dran an den Großen im Polit-Betrieb. Dazu strahlend schön! Er: Durfte als unermüdlicher Vorarbeiter im Kampf gegen die Steuerlast seiner Sylt-Freunde in ebenfalls schon einmal Bundestagsluft schnuppern.

Klar, dass die beiden High Achiever auch nach der Geburt von Lindner Jr. keineswegs den Schlendrian einkehren lassen wollen. Die Malocher-Mentalität seiner Heimat im Bergischen Land hat den gebürtigen Wuppertaler Lindner offenbar tief geprägt.

"Meine Frau und ich haben vor, weiter voll zu arbeiten", verriet der 46-Jährige gegenüber "Bild". Zu dem Boulevardblatt pflegt der Burberry-Fan seit jeher ein freundschaftliches Verhältnis, Springer-Boss Mathias "Please stärke FDP" Döpfner (62) gilt als langjähriger Förderer des jungen Wilden im politischen Berlin.

Auch in Sachen Baby will der bekennende Porsche-Enthusiast also Vollgas geben. Ampel war schließlich gestern!