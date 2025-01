14 Kilo! TikTok-Mama geht mit Riesenbaby viral: Was dann passiert, lässt das Netz ausrasten

Kalifornien - Was begeistert die sozialen Medien neben Katzen, Hunden und Memes am meisten? Na logisch, Babys! Und so kam es auch wenig überraschend, dass die US-Amerikanerin Madison Peltzer nur wenige Tage, nachdem sie eine Aufnahme ihres erst sechs Monate alten Sohnemanns gepostet hatte, steil viral ging.