20 Jahre nicht gesehen: Lieferdienst-Mitarbeiterin trifft auf Tochter - Reaktion geht ans Herz

Denn wie die Frau in einem inzwischen gelöschten Facebook-Post erzählte, sei sie vor wenigen Tagen mit einer großen McDonald's-Bestellung in ein gehobeneres Viertel gefahren - eigentlich ein Routine-Auftrag.

Die Frau gab ihre Tochter früh zur Adoption frei. (Symbolbild) © 123/plotulit

"Ich hätte nie gedacht, dass ich sie in diesem Leben wiedersehen würde. Was ich ihr schulde, kann ich erst in meinem nächsten Leben zurückzahlen", sagte die Zustellerin und fügte an, dass sie in diesem Moment "kein Wort sagen konnte" und einfach weggefahren sei.



Traurig: Die Lieferantin will wohl auch weiterhin nichts mit ihrer verlorenen Tochter zu tun haben. Ein schlechtes Gewissen hat sie nach eigenem Bekunden nicht. Die Tochter sei ja schließlich "reich" und lebe "mit einem gut aussehenden Ehemann und wohlerzogenen Kindern in einem schönen Haus", versucht die Frau ihr Verhalten zu rechtfertigen.

Sie behauptet: "Ich bereue nichts."

Doch tut sie das wirklich? "Als ich jung war, wollte ich einfach so leben, wie ich wollte, doch am Ende war ich allein und hatte niemanden, an den ich mich wenden konnte", offenbarte die Frau im Post und gibt schließlich zu: "Das ist alles meine eigene Schuld."