Adoptiv-Geschwister machen DNA-Test: Das Ergebnis ändert alles

Staten Island (USA) - Jahrelang glaubten Frank (22) und Victoria (19) Laffin aus New York, dass sie lediglich von derselben Familie adoptiert wurden. Doch die beiden verband in Wahrheit mehr, als sie angenommen hatten.

"Ich öffnete die Kabine, in der sie sich zwischen dem Toilettenspülkasten und dem Spalt darunter befand", erinnert sich die Krankenschwester an ihre Entdeckung aus dem Jahr 2004.

Wenige Jahre später fand Kardiotechnikerin Claudia Beadle in einer Toilettenkabine des Richmond University Medical Centers in New York ein winziges Baby - es war Victoria, die den Spitznamen "Vicky" erhielt.

Das Paar Angela und Dennis Laffin erklärte sich im Jahr 2002 bereit, neben ihrem leiblichen Sohn, einen weiteren Sohn bei sich aufzunehmen. Frank wurde damals als Baby in einer Wickeltasche auf den Stufen einer Kindertagesstätte in Staten Island entdeckt.

Ein DNA-Test fand heraus, dass die beiden US-Amerikaner in Wahrheit biologische Geschwister waren. (Symbolbild) © 123RF/kuprevich

Als die beiden volljährig wurden, erzählten Angela und Dennis ihnen schließlich die ganze Wahrheit darüber, wie sie gefunden und adoptiert wurden.

Am 15. August suchte Vicky deshalb auch den Ort auf, wo sie als Säugling gefunden worden war und traf dort auch auf Claudia, welche sie nach der Entdeckung für einige Zeit aufgenommen hatte, bis eine Adoptiv-Familie gefunden war.

"Es fühlt sich schwer an", so die 19-Jährige gegenüber Fox 5 New York. "Aber auf eine wirklich schöne Art und Weise, zu wissen, wo ich gefunden wurde, von einer so fürsorglichen, großartigen und liebevollen Person."

Getrieben von der Neugier über ihre persönliche Familiengeschichte, entschieden sich Victoria und Frank dann für einen DNA-Test. Das Ergebnis war für alle eine riesige Überraschung:

Die beiden vermeintlichen Adoptiv-Geschwister waren in Wirklichkeit auch biologisch gesehen Schwester und Bruder.

"Mein leiblicher Bruder", erklärt Victoria überrascht. "Was definitiv etwas Verrücktes war und überhaupt nicht zu erwarten war."