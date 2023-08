Airline hilft Frau nach Gepäckverlust nicht: So clever kommt sie doch an den Koffer

Kansas City/Nashville (USA) - Die Koffer kamen und kamen, doch ihrer wollte einfach nicht auftauchen. Schließlich stellte Orissa Kelly (28) ernüchtert fest, dass ihr Gepäck verloren gegangen war. Die bekannte Bogenschützin war in den USA von Kansas City nach Nashville geflogen. Im Gepäck hatten ihre Ausrüstung und zahlreiche handgefertigte Kostüme gesteckt. Viel mehr als eine Entschuldigung konnte Kelly der verantwortlichen Fluggesellschaft "Southwest Airlines" nicht entlocken. Da kam ihr eine clevere Idee.

Das Laufband war voll, Orissa Kelly (28) ratlos - ihr Koffer war nicht dabei. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/orissakelly

Da die junge Sportlerin einen AirTag, also ein kleines Ortungsgerät, in ihrem Koffer deponiert hatte, konnte sie schnell herausfinden, wo sich ihr Gepäckstück befand.

Tatsächlich hatte das gute Stück den Flughafen in Kansas City nie verlassen. Trotz dieser sehr hilfreichen Information sei das Flughafenpersonal nicht in der Lage gewesen, ihr zu helfen. Das erklärte Kelly vergangene Woche in einem TikTok-Video.

Da die bekannte Bogenschützin jedoch Millionen von Followern hat, bat sie diese in den sozialen Medien um Hilfe. Erstaunlicherweise meldeten sich mehrere Personen, die entweder direkt am Flughafen arbeiteten oder dortige Mitarbeiter kannten.

Danach wurde die kuriose Geschichte noch besser.