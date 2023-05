Seniorin träumt schlecht, dann muss die Polizei anrücken

Eine ältere Frau aus Kaiserslautern hatte schlecht geträumt und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolbild) © Maja Hitij/dpa

Nach Informationen des "SWR" lösten die Hilfeschreie einer älteren Dame in der Nacht auf Montag einen denkwürdigen Polizeieinsatz aus.

Ein besorgter Nachbar der Frau, die in einem Wohnhaus in der Innenstadt von Kaiserslautern wohnt, hatte verdächtige Rufe wahrgenommen und umgehend die Beamten darüber in Kenntnis gesetzt.

Als diese an der Adresse eintrafen, konnten auch sie die vermeintlich in Not geratene Frau um Hilfe schreien hören und klingelten mehrfach an deren Wohnungstür.

Kurz darauf öffnete eine 75-Jährige das Fenster und zeigte sich verwundert über die Gäste in Uniform. Auf die Hilfeschreie angesprochen, reagierte die irritierte Dame erneut verwundert und konnte sich nur einen schlechten Traum als Ursache des Problems erklären.

Die Frau versicherte den Beamten, dass mit ihr alles in bester Ordnung sei und sie sich an nichts mehr erinnern könne. Im Anschluss wünschten ihr die Ordnungshüter eine gute Nacht.