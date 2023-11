Als Blumen-Mädchen (1) kurz vor Trauung einschläft, reagieren diese drei Männer sofort

Merrick (USA) - Als Braut wünscht man sich natürlich, dass am Tag der Hochzeit alles so abläuft, wie man es sich erträumt hat. Doch gerade, wenn Kinder ins Programm involviert sind, darf man einfach keine zu großen Erwartungen haben. Und manchmal sind es genau diese Planänderungen, die das Fest zu etwas Einzigartigem machen.

Alles schien perfekt, als sich die Gäste in der Trau-Location eingefunden hatten und aufgeregt auf den Moment des Brauteinzugs warteten.

Am 7. Oktober läuteten für Tara Colella, die Schwester von Briana Lynn Imbriano, aus dem US-Bundesstaat New York und ihren Liebsten John Hallman die Hochzeitsglocken.

Die kleine Charlotte Rose verschlief ihren großen Moment. Die Braut konnte aber trotzdem auf Blüten zum Altar marschieren. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/brianalynn_i

Ihre Mutter erinnert sich an den Moment: "Wir sagten: 'Okay, machen wir es eben so'." Und kurzerhand wurden Tripiccione und seine beiden anderen Brüder zu Blumen-Jungs degradiert.

Was dann geschah, war ein Bild für die Götter: John Peter führte das Grüppchen samt der schlummernden Charlotte Rose im Arm an, hinter ihm folgten Matt und Jack Colella, die sich die Blütenblätter in ihre Hosentaschen gesteckt hatten.

Nachdem sich die drei mit Sonnenbrillen bewaffnet hatten, schritten sie als coole Vierergruppe Richtung Altar und verteilten die bunten Blumen für die Braut.

"Wir waren alle hysterisch", erklärt Mutter Briana amüsiert gegenüber ABC. "Es war das Lustigste überhaupt. Es war die perfekte Kombination aus lustig und süß."