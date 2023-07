Als ein Professor diese Airbnb-Unterkunft betritt, trifft ihn der Schlag

Dieses Bett im Badezimmer hatte ein Mann aus Kalifornien unwissend gebucht. © Screenshot/Twitter/David Holtz

Fangen wir mal bei den positiven Dingen an: Das Airnbn-Zimmer, was David Holtz für seine Reise nach London gebucht hatte, besaß ein Fenster, ein eigenes Klo und eine private Dusche. Auch ein Handtuch und genügend Klo-Papier hatte der Vermieter für seinen Gast zurechtgelegt.

Doch wenn man den Rest des Raumes betrachtet, können die eben genannten Dinge leider überhaupt nichts mehr retten:

Der Assistenzprofessor aus Kalifornien hatte unwissend einen Albtraum von Airbnb gebucht.

"Dieses Gefühl, wenn man in seinem Airbnb ankommt und erkennt, dass der gesamte Raum im Wesentlichen nur ein großes Badezimmer ist, in das der Gastgeber ein Bett gestellt hat", schreibt David in seinem Twitter-Beitrag, in dem er auch ein Bild des Horror-Zimmers veröffentlicht hat.

Tatsächlich sieht man auf dem Foto ein Badezimmer samt Dusche, Waschbecken und Klo.

Und wenige Zentimeter neben der Toilette befand sich das Bett, lediglich mit einer schmalen Glasscheibe abgetrennt.