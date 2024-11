Mutter legt Sohn für Schläfchen hin: Als sie ins Kinderzimmer zurückkehrt, fällt sie aus allen Wolken

Genau dort drin sollte der Junge auch seinen alltäglichen Mittagsschlaf verrichten. Nachdem Jessica ihn hingelegt und das Zimmer verlassen hatte, schaltete die 30-Jährige das Babyfon an.

Jessica Johnston, die ihr zweites Kind erwartet, war mit ihrem 22 Monate alten Sohn Archie einen großen Schritt gegangen: Der baldige große Bruder war aus seinem Babybett in sein eigenes Bettchen umgezogen.

Der knapp Zweijährige schlief überraschenderweise selig neben seinem Bettchen - im Sitzen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/jessica_jase9

"Ich geriet in Panik", erinnert sie sich laut Newsweek. "Ich rannte so schnell die Treppe hinauf. Ich bin auch im siebten Monat schwanger, also waren meine Gefühle völlig durcheinander."

Während sie das Zimmer durchsuchte und in jeder Ecke nachsah, bekam einer von der ganzen Aufregung nichts mit: Sohnemann Archie. Der Einjährige schlummerte nämlich ganz friedlich - allerdings nicht in seinem neuen Bett.

Jessica fand den Jungen in einem engen Spalt zwischen Bücherregal und Kinderbett. Dort schlief Archie wie selbstverständlich im Sitzen. "Er schnarchte", so seine Mutter.

Ihre Entdeckung musste die US-Amerikanerin natürlich unbedingt auf Video festhalten und filmte dabei zunächst das Zimmer und das leere Bett, bis sie schließlich zu ihrem schlummernden Sohn schwenkte.

Ihre Zuschauer auf TikTok konnten sich vor Lachen kaum halten. "Sieht total bequem aus 😂", witzelt ein User. Ein anderer erklärt schulterzuckend: "Zumindest schläft er."

Jessica verriet, dass der Umstieg auf das große Bett eine ziemliche Herausforderung für ihren Sohn war. "Er dachte, es wäre rund um die Uhr Spielzeit." Nach etwa zwei Wochen gewöhnte sich der Junge aber schließlich an die neue Schlafumgebung.