Bei Einreise in die USA: Harmloser Fehler könnte für diesen Mann teuer enden

USA - Der TikToker Dylan O’Byrne reiste vor wenigen Wochen aus Südostasien zurück in die Vereinigten Staaten. Ein kurzer Aufenthalt in Deutschland wurde ihm zum Verhängnis.

Dylan O’Byrne hatte wegen einer Banane Ärger mit der Polizei. © Screenshot/TikTok/dylanobyrne

Denn wie die New York Post berichtete, machte er während eines Zwischenstopps einen verheerenden Fehler.

Als er später in New York landete, wurde er am Zoll gefragt, ob er etwas zu deklarieren habe. Ohne groß nachzudenken, antwortete O’Byrne mit "Nein".

"Ich kaufe auf Reisen nie etwas – vielleicht ein kleines Andenken für Freunde, aber nichts, was ich deklarieren müsste", erzählte er später in einem viralen TikTok-Video.

Doch nur wenige Minuten später wurde er von Beamten erneut gestoppt. Polizeihunde schnüffelten an seinem Gepäck und die Polizisten fragten ihn, ob er etwas "Verbotenes" mitgebracht habe.

Kurz darauf setzten sich die Hunde neben seinen Koffer - die Schnüffler hatten angeschlagen!