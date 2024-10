Braut postet Hochzeitsbilder: Was ihr dann vorgeworfen wird, ist erschreckend

Lauren (31) und ihre Partnerin Hannah (29) heirateten im August. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/lozgetssleeved

Lauren Evens aus Surrey knüpfte im August nach zwei Jahren Beziehung mit ihrer Freundin Hannah das Band der Ehe. Die beiden Frauen könnten nach ihrer Traumhochzeit im Kreise ihrer Liebsten nicht glücklicher sein - eigentlich.

Denn im Internet wurde die romantische Stimmung, welche die Trauung hinterlassen hatte, jäh durch fiese Kommentare zerstört.

Da viele in Hannah nicht die 29-jährige Frau sahen, die sie in Wahrheit ist, sondern einen minderjährigen Jungen, wurde Lauren unterstellt, sie hätte sich an einem Kind vergriffen. So hieß es in den Kommentaren unter den Hochzeitsbildern beispielsweise: "Ich dachte, sie hat ein Kind geheiratet", "Ist er alt genug, um zu heiraten?" oder "Warum sieht er aus wie ein 13-jähriger Junge?".

"Einige Leute sagten, es sei süß, dass mein zehnjähriger Sohn mich zum Altar führte. Andere sagten, es sei ekelhaft, dass ich einen kleinen Jungen küsse", erinnert sich die Britin gegenüber Daily Mail.

Dabei trennen die Frischvermählten gerade einmal zwei Jahre. "Ich werde nicht verhaftet", kontert Lauren.