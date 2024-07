Braut wirft Hochzeitsstrauß: Was dann passiert, sorgt für mächtig Gelächter

Alnwick (England) - Der Wurf des Brautstraußes ist noch immer ein Must-have auf den meisten Hochzeiten. Vor allem im Traditionsbewussten Großbritannien darf er in der Regel nicht fehlen. So fügte sich auch Fern Adelle Ditchburn dem Brauch und machte den Spaß bei ihrer Hochzeit im vergangenen Monat mit. Doch weil ihr Wurf auf die bestmögliche Art schiefging, können sich inzwischen Millionen TikTok-User köstlich amüsieren.

Was ging wohl bei diesem Brautstrauß-Wurf schief? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/staceymay50

In dem Clip, der von Ditchburns Cousine Stacey May veröffentlicht wurde, ist die kuriose Szene zu sehen. Während sich die heiratswilligen Frauen im englischen Alnwick hinter der Braut versammelt haben, holt diese kräftig aus.

Dann schleudert Ditchburn den Brautstrauß in hohem Bogen in Richtung der Damen. Doch die Blumen fliegen so weit, dass sie hinter den Frauen geradezu perfekt in den völlig falschen Händen landen: Der siebenjährige Neffe der Braut fängt das heißbegehrte Flugobjekt.

Wie sehr einige der Damen darauf gehofft hatten, den Brautstrauß zu fangen, zeigt sich blitzschnell. Denn während der Frechdachs davon sprintet, nehmen gleich mehrere von ihnen die Verfolgung auf.

Schließlich knallt in dem ausgebrochenen Chaos sogar eine der Damen auf den Rasen. Lachen können darüber nicht nur mehr als elf Millionen TikTok-User, sondern auch Stacey May - aus gutem Grund.