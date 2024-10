Frau leidet sehr unter Glatze: Doch nach Makeover kann sie ihr Glück kaum fassen

Jill ist nach einer Chemotherapie verzweifelt, weil ihre Haare nicht zurückkommen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair

Der Gründer und Kreativdirektor des in England ansässigen Unternehmens "Novo Cabelo Hair" nahm sich der verzweifelten Kundin an. In einem TikTok-Video hat er die rührende Verwandlung der Britin in diesem Monat festgehalten.

In dem Clip schüttet Jill dem Haar-Experten ihr Herz aus. Niemand habe ihr bei der Chemotherapie gesagt, dass ihre Haare möglicherweise nicht mehr nachwachsen würden.

"Es sind nicht einfach bloß Haare, es ist Teil deiner Identität", sagt Jill, der in diesem Moment die Tränen kommen. "Und es ist sehr hart, dass du dich nicht mehr attraktiv oder sexy oder so fühlst."

Als sie zu Wood sagt, das klinge "dumm", schüttelt er vehement den Kopf. Denn der Toupet-Spezialist weiß genau, wie sehr seine Kunden unter ihrem Haarausfall leiden.

Deshalb verspricht er Jill, dass er etwas Tolles mit ihr vorhat.