"Danach macht sie mit mir Schluss" Geht Typ mit diesem Bikini-Streich an seiner Freundin zu weit?

Davon ahnte die Influencerin natürlich nichts, als sie lächelnd an der Hand ihres Freundes ins kühle Nass des öffentlichen Pools im indischen Goa stieg.

Die TikTok-Stars Jimbo Hall und Eloise Fouladgar genießen gerade ihre Zweisamkeit in Indien . Doch wie es sich für Influencer gehört, versorgen die beiden auch im Urlaub ihre Fans mit Content. Diesmal ging der aber auf Kosten der 26-jährigen Eloise.

Der Bikini der jungen Frau löste sich im Wasser plötzlich auf. Sie musste sich in einer Grotte verstecken. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Jimbo Hall

"Sie hat keine Ahnung", schreibt Jimbo amüsiert in seinem TikTok-Video, in dem er schelmisch in die Kamera grinst. Als die schöne 26-Jährige dann ahnungslos im Wasser plantscht, kommentiert ihr Freund die Szene nur mit einem: "Ich glaube, sie könnte danach mit mir Schluss machen."

Vor den Augen der anderen Badegästen löst sich schließlich der Bikini von Eloise im Becken auf. Im Clip sieht man Eloise erschrocken nach unten blicken, wo sie innerhalb weniger Sekunden komplett nackt dasteht. "Es löst sich so schnell auf", meint Jimbo. "Alle am Pool gucken zu." Eloise bleibt keine andere Wahl, als schnell in eine Grotte zu flüchten, um ihren nackten Körper zu verstecken.

Jimbo scheint aber schließlich doch Mitleid bekommen zu haben, denn in der nächsten Sequenz sieht man die gebürtige Britin mit einem Handtuch.

"Ich glaub', ich bin jetzt offiziell Single", jammert der 25-Jährige.