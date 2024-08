Als Frau hört, was Airline als Kompensation für überbuchten Flug anbietet, ist sie sprachlos

Es sollte die Reise ihres Lebens werden. Doch schon vorm Abflug nach Montego Bay auf Jamaika erlebte Simone Aldredge ihre erste Überraschung.

USA/Jamaika - Es sollte die Reise ihres Lebens werden. Doch schon vorm Abflug nach Montego Bay auf Jamaika erlebte Simone Aldredge ihre erste Überraschung. Die junge Frau saß am vergangenen Wochenende mit drei Freunden am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, als Delta Airlines feststellte, dass der Flug überbucht war. Was kurz darauf geschah, verschlug Aldredge die Sprache.

Was ist denn da am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport los? Simone Aldredge verschlägt es die Sprache! © Bildmontage: TikTok/Screenshots/simonealdredge Weil drei Passagiere in dem übervollen Flugzeug keinen Platz hatten, suchte die Fluggesellschaft über ihre Lautsprecheranlage entsprechend drei Freiwillige, die bereit waren, später zu fliegen. Dafür machte sie Angebote, die Aldredge kaum glauben konnte. So trat der erste Passagier für eine Geschenkkarte im Wert von 1200 US-Dollar (1089 Euro) plus eine Hotelübernachtung zurück. Wohlgemerkt: Die Airline bot zusätzlich einen Gratis-Flug am nächsten Morgen an. Doch das war erst der Anfang. Denn nun war klar, dass dem nächsten Freiwilligen mindestens das Gleiche geboten werden musste. Aber so leicht kam Delta Airlines nicht davon. Diesmal musste die Fluggesellschaft 1400 US-Dollar (1270 Euro) plus Hotelübernachtung anbieten. Beim Freiwilligen Nummer drei ging es dann richtig zur Sache.

TikTok-Video, das die kuriose Situation zeigt, geht steil viral

Da fällt ihr die Kinnlade herunter: Simone Aldredge kann nicht glauben, was Delta Airlines für Angebote macht. © TikTok/Screenshot/simonealdredge Weil sich selbst für 1600 US-Dollar niemand mehr fand, erhöhte die Airline auf sage und schreibe 1800 US-Dollar (1633 Euro) plus Hotelübernachtung. "Als sie 1600 Dollar und dann 1800 Dollar sagten, war ich so interessiert! Das war mehr, als wir beide für eine ganze Woche in unserem All-Inklusive-Resort in Jamaika bezahlt haben", sagte Aldredge jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Doch während sie ihre Freunde fragend angesehen habe, sei jemand anderes am Gate schneller gewesen und habe die Chance ergriffen, so die US-Amerikanerin. Zumindest hatte sich Aldredge selbst gefilmt, während Delta Airlines nach Freiwilligen suchte. Das kuriose Video stellte sie später auf TikTok ein, wo es mittlerweile ein viraler Hit ist. Mehr als vier Millionen User staunen inzwischen mit ihr.