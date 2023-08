Ehefrau findet heraus, dass ihr Gatte einfach neu geheiratet hat: Die Hochzeitsfotos sagen alles!

Nottingham (England) - Bei diesen Bildern fiel ihr die Kinnlade gleich doppelt und dreifach herunter: Susan aus Nottingham musste in den sozialen Medien nicht nur feststellen, dass ihr Ehemann Colin Parsons (53) gegen das Gesetz verstoßen und einfach noch einmal geheiratet hatte. Auf den Hochzeitsfotos entdeckte sie zusätzlich einen weiteren kuriosen Knaller.

Dieser Verdacht sei damals bei Colin Parsons "nicht gut angekommen", so das Gericht.

Zur Trennung des Paares kam es übrigens, weil Susan ihrem Mann unterstellt hatte, in Wahrheit schwul zu sein, wie das Gericht am Dienstag hörte.

So musste die Britin feststellen, dass ihr Gatte das Ufer gewechselt und diesmal einen Mann geehelicht hatte. Am Dienstag wurde der seit 18 Monaten laufende Prozess vor dem britischen Strafgerichtshof in Nottingham fortgesetzt, wie aktuell Nottinghamshire Live berichtet.

In den sozialen Medien trat Parsons schon bald als Marcus Wild in Erscheinung, gab dort an, geschieden zu sein.

Am Dienstag wandte sich Richterin Nirmal Shant an den Angeklagten, sagte zu ihm: "Sie hatte schon lange einen Verdacht bezüglich Ihrer Sexualität (...) Sie glaubte, dass die Ehe am Ende sei." Und weiter: "Trotz verschiedener Anlässe, bei denen sie Sie darauf ansprach, haben Sie es zunächst abgestritten."

Shant sagte, dass Wild inzwischen rechtskräftig geschieden sei. Außerdem habe er nun eine richtige Beziehung mit seinem Ehemann begonnen. Er sei jetzt "weitergekommen", so die Richterin.

Für das Vergehen der Bigamie verhängte sie eine Freiheitsstrafe von drei Monaten, die jedoch in eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren umgewandelt wurde.