Touristenschiff stößt mitten im Meer auf winziges Boot: Es ist unfassbar, wer darin sitzt

Der Junge namens Liang war in der südchinesischen Provinz Hainan vor wenigen Tagen heimlich mit seinem Boot zum Angeln aufgebrochen, als er sich dabei auf hoher See verirrte und nicht mehr zum Ufer zurückfand.

Das Kind hatte sich bei einem Angelausflug verirrt und 24 Stunden lang allein auf seinem Boot verbracht. © Screenshot/ YouTube/鳳凰資訊 PhoenixTVNews

In seinem Dorf gilt Liang als kleiner Wildfang. Er hätte sich in seinem jungen Leben bereits einige waghalsige Aktionen geleistet, heißt es in Berichten lokaler Medien. So war der Chinese bereits auf einen Telegrafenmast geklettert und hatte einen Tempel angezündet. Bei der Polizei steht der Junge außerdem auf einer Art Beobachtungsliste, da er die Schulpflicht nicht immer so ernst nimmt.

Man hatte Liang sogar schon einmal in eine Besserungsanstalt geschickt, wo er aber lediglich das Essen genossen haben soll.

Vielleicht hatten ihn diese verrückten Erlebnisse bereits auf den Vorfall auf dem Meer vorbereitet, denn Liang sei trotz der langen Zeit auf dem Wasser "überraschend positiv" drauf gewesen.

Als er nach seiner Rettung wieder heimgekehrt war, sei er unbeeindruckt einfach wieder zum Spielen in den Garten gegangen, erzählt sein Vater.

Im Netz erlangte Liangs Story schnell an Aufmerksamkeit. Manche User vergleichen den Vorfall mit der Geschichte von Robinson Crusoe oder dem Film "Life of Pi".