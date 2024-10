Vater füllt über Jahre Sparschwein für Tochter: Als sie es öffnet, ist sie überwältigt

Hawaii (USA) - Auch wenn Geld allein nicht wirklich glücklich macht, so kann es doch zumindest vieles erleichtern. Entsprechend groß war die Freude bei Mala Wade (25), als sie vergangenen Monat ein prall gefülltes Sparschwein von ihrem Vater Masa Tukuafu überreicht bekam. Neben allerlei Scheinen und Münzen steckte darin jedoch noch eine dritte Sache, die die Studentin regelrecht überwältigte.

"Mein Vater war schon immer mein Held, deshalb bedeutete mir dieses Sparschwein so viel mehr als nur das, was darin war", sagte die US-Amerikanerin diese Woche im Gespräch mit Newsweek .

Darauf hatte ihr Dad bewegende Worte geschrieben. Besonders sein Schlusssatz ging der 25-Jährigen ans Herz: "Für die Tage, an denen ich nicht da war, um mit dir Eis essen zu gehen, hebe ich es für diesen Tag auf, in Liebe, Papa."

Wade leerte das Sparschwein am letzten Abend ihres Besuchs bei ihrem Vater auf Hawaii, bevor sie zu ihrem Studienort zurückflog.

Dies ist der letzte von mehreren Zetteln von Wades Vater. Was er ihr zu sagen hatte, überwältigte sie. © TikTok/Screenshot/theblondetongan_

"Er hat mein ganzes Leben lang schwere Arbeit verrichtet und ich weiß, dass er mir die Welt geben würde, wenn er könnte. Dieses Sparschwein war ein Symbol dafür", so die Tochter.

Um ihr Glück mit anderen zu teilen, hat sie im vergangenen Monat ein Video auf TikTok hochgeladen, in dem sie das Sparschwein leert. Darin ist auch der letzte Zettel zu sehen.

"Ich hätte die ganze Notiz gezeigt, die er darin hinterlassen hatte. Aber sie fühlte sich zu besonders an. Also habe ich mich entschieden, nur die letzte Seite in das Video aufzunehmen."

Dass nicht nur die Studentin von dem Geschenk ihres Vaters beeindruckt war, zeigte sich schon bald. Denn das Video ist inzwischen ein viraler Hit mit 1,2 Millionen Klicks und gut 180.000 Likes.

Bleibt noch die Frage nach dem schnöden Mammon: Wie viel war es denn nun? "Ich weiß nicht, wie viel Geld darin war", so Wade. Sie habe noch keine Zeit gehabt, es zu zählen. Etwas anderes zählt für sie ohnehin viel mehr: "Ich bin überglücklich, so einen tollen Vater zu haben, dem ich alles verdanke."