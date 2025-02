23.02.2025 19:40 15.832 Ungewöhnliche Zwillinge: Diese Babys sind etwas ganz Besonderes

In einer Klinik in München wurden Zwillinge geboren, die an unterschiedlichen Tagen Geburtstag feiern.

Von Friederike Hauer

München - Ein ganz besonderes Pärchen hat in München das Licht der Welt erblickt. Das Kuriose: Ella und Emma sind Zwillinge, haben aber an unterschiedlichen Tagen Geburtstag. Dass Zwillinge an zwei folgenden Tagen auf die Welt kommen, passiert sehr selten. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Wie die München Klinik am Freitag vermeldet, kamen die Babys auf natürlichem Weg mit einem Abstand von nur zwölf Minuten auf die Welt. Ella (Geburtsgewicht 2740 Gramm) schaffte es am Sonntag (16. Februar) um 23.50 Uhr. Ihre jüngere Schwester Emma (Geburtsgewicht 2920 Gramm) wurde zwei Minuten nach Mitternacht geboren und damit am Montag (17. Februar). "Dieser seltene Zufall führt nun dazu, dass die beiden Mädchen sich zwar lange den Mutterbauch teilten, nun aber nicht den Geburtstag teilen", erklärte die München Klinik. Kurioses Braut deckt kurz vor Hochzeit unfassbares Geheimnis über ihren Verlobten auf und sagt alles ab Chefarzt Dr. Olaf Neumann hat so etwas in seiner langjährigen Berufslaufbahn noch nicht erlebt. "Zwillinge kommen mit einem kurzen Zeitabstand von möglichst nicht mehr als 30 Minuten auf die Welt – das macht ein solches Ereignis recht unwahrscheinlich", so Dr. Neumann. Zwillinge mit unterschiedlichem Geburtstag: Eltern sind überglücklich Duongmani und Andreas Rachinger mit ihren besonderen Zwillingen Ella (l.) und Emma. Die Mädchen können in Zukunft an zwei Tagen feiern. © München Klinik Die Eltern Duongmani und Andreas Rachinger sind überglücklich: "Ella und Emma können sich dann später einmal aussuchen, ob sie ihren Geburtstag einzeln oder gemeinsam mit einer großen Party feiern möchten". Das Paar hat bereits zwei Kinder und freut sich nun auf die gemeinsame Zeit zu Hause.

