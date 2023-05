Eltern wollen Geschlecht ihres Babys feiern, dann klicken plötzlich die Handschellen

Bei dieser Baby-Party in Sydney tauchen plötzlich zwei Polizisten auf. © Bildmontage Screenshot TikTok/mina.ibs

Bei der Feier von Mina Ibrahim und seiner hochschwangeren Partnerin in Sydney warteten die Gäste gerade darauf, endlich zu erfahren, ob im Bauch der Mutter ein Mädchen oder ein Junge heranwächst.

Dafür wurde ein großer Ballon besorgt, der das große Geheimnis beim Platzen verraten sollte - zumindest glaubten das die Anwesenden.

Der werdende Vater hatte aber andere Pläne gehabt: Inmitten der Feierlichkeit stürmten plötzlich zwei Polizisten ins Haus, die Mina anscheinend völlig grundlos bedrängten. "Sie können nicht einfach in unser Haus kommen", schimpft der Australier aufgebracht in einem Video, was den Vorfall zeigt.

Auch seine anderen Gäste fordert Mina auf, die Smartphones zu zücken und das Ganze aufzuzeichnen.



Schließlich scheint die Situation zu eskalieren, als der baldige Vater einen der Beamten schubst und die Polizisten ihn packen und Handschellen anlegen.