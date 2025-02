Er erschoss Osama Bin Laden: Elite-Soldat verkauft jetzt Drogen

Osama bin Laden wurde 2011 erschossen. Der Soldat am Abzug? Robert J. O'Neill! Inzwischen ist er in einer gänzlich anderen Branche zu Hause.

Von Elias Kroll

New York City (USA) - Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 galt Osama bin Laden als meistgesuchter Mann der Welt - erst fast zehn Jahre später wurde er am 2. Mai 2011 bei der Operation Neptune Spear erschossen. Der Soldat am Abzug? Robert J. O'Neill (48)! Inzwischen ist der Ex-Navy-Seal in einer gänzlich anderen Branche zu Hause.

Robert J. O'Neill (48) erschoss 2011 Osama bin Laden. (Archivbild) © Matt Masin/Orange County Register via ZUMA/dpa Nachdem bekannt wurde, dass es O'Neill war, der den al-Qaida-Gründer - angeblich mit drei Schüssen in dessen Schlafzimmer - eliminiert hatte, wurde er in den USA zum Helden. Der frühere Elite-Soldat machte als gefragter Motivationsredner und Bestseller-Autor Karriere. Doch nun wagt sich der 48-Jährige in andere Gefilde: Er ist unter die Cannabis-Bauern gegangen, Besitzer einer eigenen Gras-Firma ("Operator Canna Co.")! Schon bald will er sein Produkt in Cannabis-Stores in New York City verkaufen, wie die New York Post berichtete. Diese Entscheidung hat allerdings einen ernsten Hintergedanken, wie er gegenüber der Zeitung erklärte: "Ich wollte ins Cannabisgeschäft einsteigen, weil ich beim Militär Erfahrungen gemacht hatte und gesehen hatte, wie Veteranen unter Dingen wie posttraumatischen Belastungsstörungen litten." Der US-Amerikaner ist überzeugt von der positiven Wirkung der Droge: "Es ist eine gute Möglichkeit, runterzukommen. Es hilft, den Lärm [im eigenen Kopf, Anm. d. Red.] loszuwerden."

Osama bin Laden gilt als Strippenzieher der Anschläge vom 11. September 2001. © dpa | epa Str

Bin-Laden-Killer Robert J. O'Neill inzwischen großer Cannabis-Fan: "Potenzial für den Weltfrieden"