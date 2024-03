Erschöpfter Bauarbeiter schläft im Salon ein: Was der Friseur dann macht, ist rührend

Newcastle (Australien) - Jordan Magasiva aus New South Wales hat nicht nur ein Händchen für Bärte und Haare, sondern auch ein großes Herz. Dies beweist eine nette Geste, die er einem Stammkunden gegenüber gezeigt hat.

Bauarbeiter Billy schlief während seines Barbier-Besuchs ein. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Jordan Magasiva

Billy, ein Mann, der regelmäßig zum Rasieren und Schneiden bei Jordan ist, war am Mittwoch direkt von seiner Arbeitsstelle - einer Baustelle - in den Friseursalon in Newcastle gekommen.

Der Bauarbeiter, der noch seine Warnschutzkleidung trug, war sichtlich erschöpft von seiner Schicht und schlief bereits während des Haarschnitts auf dem Friseurstuhl ein.

Doch statt ihn zu wecken und zur Kasse zu bitten, entschieden sich Jordan und sein Team, den ausgelaugten Stammkunden schlummern zu lassen.

"Als wir den müden Ausdruck in seinen Augen gesehen haben, beschlossen wir alle, ihn einfach schlafen zu lassen", so der Barbier gegenüber Daily Mail.