Fahrlehrer nimmt neuen Schüler an und erlebt sein blaues Wunder

Mainz - Das erlebt er unter Garantie nicht alle Tage. Ein Fahrlehrer aus Mainz filmte kürzlich die erste Fahrstunde mit einem neuen Schüler. Was ihm dabei so alles unter die Augen kam, dürfte nicht nur bei ihm für eine offene Kinnlade gesorgt haben.

Bei einem derartigen Fahrverhalten in der ersten Übungsstunde ist auch Fahrlehrer Bora überfragt. © Montage: Instagram/fahrlehrerbora

Fahrlehrer Bora, wie er sich auch in sozialen Netzwerken wie Instagram und TikTok nennt, war in dem Clip vom vergangenen Freitag zunächst Kaffee trinkend in seinem Fahrschulauto zu sehen. Zu hören ist währenddessen die Aufnahme einer Mitarbeiterin, die ihm die Nummer eines neuen Anwärters übermittelt hatte.

So weit, so normal: Doch noch bevor die erste Fahrstunde ausgemacht war, gab es für Bora den ersten Aha-Moment. Denn eine kurze Sequenz zeigte das WhatsApp-Profilbild des jungen Mannes, der das Fahren eigentlich noch lernen wollte. Dabei schien er aber bereits ordentlich - und mit ziemlicher Sicherheit illegal - Vorarbeit geleistet zu haben.



Denn auf dem eingeblendeten Profilfoto ist der zukünftige Fahrschüler am Steuer sitzend zu sehen. Der Eindruck, dass er wohl bereits die ein oder andere Fahrt hinter sich gebracht hatte, bestätigte sich dann auch beim ersten Aufeinandertreffen von Lehrer und Schüler.

Nicht nur, dass der unbekannte Schüler nur lässig mit einer Hand lenkte, zudem spielte er immer wieder mit der Gangschaltung herum und lenkte auch äußerst Fahrschüler-untypisch in die erste Kurve ein. Schließlich konnte Bora, der allein auf TikTok rund 250.000 Follower sein Eigen nennt, nicht anders, als die Frage nach vorangegangener Fahrkenntnis seines neuen Schützlings zu stellen.

Und der antwortete rotzfrech: "Ich bin hier hergefahren!" Mehr als die Worte zu wiederholen und hilflos dreinzublicken blieb dem Fahrlehrer angesichts dieser Dreistigkeit auch nicht mehr übrig.