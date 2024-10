Mann fliegt über Cheops-Pyramide: Was er an der Spitze sieht, hat er nicht für möglich gehalten!

Was Motorschirm-Flieger Alex Lange auf der Spitze der Cheops-Pyramide gesehen hat, wirft Fragen auf. © Montage: Instagram/Alex Lang

"Das ist jetzt meine Pyramide!"

Da staunte Alex Lang wohl nicht schlecht. Der Motorschirm-Flieger aus den USA weilt mit seinem Fluggerät derzeit in Ägypten und erkundet das Land der Pharaonen aus der Luft.

Nun überflog der Fallschirmsportler die Pyramiden von Gizeh. Doch wen Alex da fröhlich auf der Spitze der Cheops-Pyramide "herumlungern" sah, bringt das Internet zum Schmunzeln.

Dort, in einer Höhe von knapp 146 Metern, hatte es sich nämlich ein Hund gemütlich gemacht!

Fröhlich schnupperte die Fellnase an den mehr als 4600 Jahre alten Sandsteinen in luftiger Höhe, spazierte hin und her und schien sich nichts dabei zu denken.

Selbstverständlich hat Alex mit seiner Helmkamera die kuriose Szene gefilmt und bei Instagram geteilt. Millionenfach wurde es bereits gesehen, 650.000-mal mit einem Like-Herzchen versehen und fast 6000-mal kommentiert.