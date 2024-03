Familie ist erschüttert, was sie nach vier Jahren im eigenen Haus entdeckt

Iowa (USA) - Vier Jahre lang war die Wand nur eine normale Wand wie jede andere für sie gewesen. Doch als Aurora Blazingstar und ihr Mann kürzlich den Teppich in dem Zimmer austauschen wollten, machten sie eine mysteriöse Entdeckung.

Da sind sie platt: Aurora Blazingstars Mann schiebt die Wand beiseite, die sie bis dahin als fest wahrgenommen hatten. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kids_up_in_here

Das Paar aus Iowa zog das große Bücherregal, das es beim Kauf des Hauses übernommen hatte, von der Wand weg. Dann stellten beide fest, dass sie in Wahrheit eine riesige Schiebetür war! Kurz darauf begann die US-Amerikanerin mehrere Videos (siehe unten) zu drehen.



In einem der Clips, die am Wochenende auf TikTok veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie Blazingstars Mann die XXL-Schiebetür aufschiebt. Dahinter verbirgt sich eine bedrohlich anmutende Metalltür. In weiteren Videos wird der mysteriöse Raum vorgestellt, der hinter der schweren Tür zum Vorschein kommt.

Besonders gruselig: Darin befinden sich ein Abfluss und mehrere braune Flecken, die Aurora und ihr Mann für Rost halten - in der Hoffnung, dass es sich nicht um getrocknetes Blut handelt. Zudem lässt sich die Metalltür nur von außen verriegeln - innen gibt es gar keinen Griff.

Was genau hat es mit diesem Raum auf sich, dessen Entdeckung Blazingstar als "erschütternd" bezeichnet?