Familie leert riesiges Sparschwein nach 12 Jahren: Das Ergebnis überrascht viele

Kalifornien (USA) - Zwölf Jahre lang wurde "Rosie" gefüttert. Mal mit Münzen, hin und wieder mit Scheinen und einmal sogar mit einer 100-Dollar-Note. Doch in letzter Zeit gab es für das Sparschwein weniger zu fressen - aufgrund der immer weiter verbreiteten bargeldlosen Zahlung. Schließlich beschlossen Sarah und ihre drei Kinder aus Kalifornien, endlich mal wieder Kasse zu machen. Das entsprechende Video teilten sie auf TikTok - wo es die User seither spaltet.

Nach zwölf Jahren wurde dieses Sparschwein endlich geleert. © TikTok/Screenshot/our.california.fun

Acht Millionen Klicks sowie mehr als 300.000 Likes hat das Video seit Mitte März erhalten. Trotz all der Begeisterung finden sich enttäuschte Stimmen unter dem Publikum.

Der Grund: Viele von ihnen hatten eine deutlich höhere Summe erwartet, als am Ende herauskam. Die zahlreichen Münzen und Scheine hatten laut Sarah - Trommelwirbel - 2329,27 US-Dollar (2164,40 Euro) eingebracht.

"Nachdem wir den Gesamtbetrag auf TikTok veröffentlicht hatten, erhielten wir eine Menge Kommentare von Leuten, die enttäuscht darüber waren, wie gering ihrer Meinung nach der Betrag für die Zeit war, die wir gespart hatten", sagte die dreifache Mutter diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

Dabei sei es ihrer Familie in all den Jahren gar nicht so sehr ums Geld gegangen, sondern um etwas anderes.