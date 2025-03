Mutter sitzt mit Sohn (3) im Flugzeug: Kurz nach dem Start passiert das für sie Undenkbare

USA - "Ich wusste, wir sind in Schwierigkeiten", fasst Chloe Joy Sexton ein mehr als unangenehmes Erlebnis mit ihrem Sohn Theo (3) zusammen. Die US-Amerikanerin war mit dem Kleinen, ihren zwei anderen Kindern und ihrem Mann kürzlich auf einer Inland-Flugreise nach Florida, die bereits kurz nach dem Start holprig wurde.

Chloe Joy Sexton und ihr Sohn Theo (3) mussten dieses Erlebnis gemeinsam durchstehen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/chloebluffcakes

"Unser Flug hatte beim Start Turbulenzen, die zwar nicht stark, aber definitiv nicht mild waren", erklärte die dreifache Mutter jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Ihr Dreijähriger habe sich zu ihr gedreht und gesagt: "Mama, mein Bauch tut weh." Dann geschah es: Theo übergab sich - und das komplett auf seiner Mama.

"Zum ersten Mal in meinem Reiseleben habe ich kein Ersatzoutfit für mich selbst mitgenommen", so Sexton. Der Grund: "Dies war unser erster richtiger Familienurlaub, und ich hatte mehr in meinem Handgepäck, um drei Kinder zu unterhalten, als für mich selbst."

Schließlich blieb der Familie nichts anderes übrig, als die Flugbegleiter um Hilfe zu bitten.