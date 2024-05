Fischer stockt der Atem, als er den Strand sieht: "Was zum Teufel ist hier los?"

Ninety Mile Beach (Australien) - In den 1970er Jahren nahm ihn sein Vater zum ersten Mal mit zum Angeln. Doch so etwas wie an diesem Tag hat Steve Hompot noch nie erlebt. Der Fischer ging kürzlich zum Ninety Mile Beach in Australien, um sich an die Arbeit zu machen. Doch als er den Strand sah, stockte ihm der Atem. Überall lagen tote Fische im Sand verstreut. "Was zum Teufel ist hier los?", fragte sich der Mann.