Frau bestellt nach Trennung von Freund ihr Lieblingsessen: Was dann passiert, ist herzerwärmend

Amsterdam (Niederlande) - Als ihre Beziehung zerbrochen war, wollte sie wenigstens ihre zweite große Liebe aufleben lassen. Also bestellte eine Frau aus Amsterdam ihr Leibgericht beim Sushi-Restaurant. Als sie im Bestellvorgang zur Spalte mit den Zusatzinformationen kam, nutzte sie die Chance, um ihr Herz auszuschütten - und einen Extra-Wunsch zu äußern. Was dann passierte, hatte sie mit Sicherheit nicht kommen sehen.

Die Kundin hatte sich in den Zusatzinfos zur Bestellung die Seele vom Leib geschrieben. Das Restaurant reagierte umgehend. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/rollingsushinl

"Heute habe ich mich von meinem Freund getrennt. Ich bin so untröstlich! Mein Leibgericht ist Sushi und Poke Bowls! Ich mag Lachs sehr gerne. Ich möchte, dass ihr so viel Lachs wie möglich reintut, ohne gefeuert zu werden! Herzlichen Dank! Das wird mein Herz wieder warm werden lassen", schrieb die Frau in ihre Bestellung.

Beim Sushi-Restaurant ihres Vertrauens rannte sie mit der Nachricht offene Türen ein. "Unsere Grundüberzeugung ist, dass Essen die Kraft hat, zu trösten und zu heilen", sagte David von "Rollingsushi" diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

Er und sein Team waren sofort Feuer und Flamme, für die Kundin ein ganz besonderes Menü zusammenzustellen.

Dann legten sie los.