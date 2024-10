Frau bestellt Rosé Spritz auf Ryanair-Flug: Was sie bekommt, bringt so viele zum Lachen

Bulgarien/Spanien - Wer mit Ryanair fliegt, bekommt in aller Regel genau das, was er oder sie erwartet hat: einen Flug mit wenig Komfort in einer engen Maschine, dafür recht preiswert. Nicht anders erging es Donatela Voyvodova (24), die im Oktober von ihrem Heimatland Bulgarien nach Spanien jettete. Etwas überrascht stellte sie während des Fluges fest, dass Ryanair durchaus ein paar nette Angebote im Programm hat. Neugierig bestellte die Passagierin per Handy einen Rosé Spritz. Wenig später konnte sie herzlich lachen.