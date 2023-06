Frau besucht ihren eineiigen Zwilling im Krankenhaus: Mit dem, was dort passiert, hat keiner gerechnet

Rebecca Lawrence (23) wurde am 25. Mai zum ersten Mal Mutter. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Becca Lawrence

Am 25. Mai brachte Rebecca Lawrence ihr erstes Kind auf die Welt. Als die junge Frau in den Wehen lag, war eine Person natürlich an ihrer Seite: ihr Zwilling Christina Keefer, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls hochschwanger war.

Und schließlich kam es, wie es kommen musste: Plötzlich spürte auch die 23-jährige Christina Schmerzen und ihre Geburt ging los.

"Während ihrer Geburt Wehen zu haben, war so seltsam, weil es so schien, als hätte ich Schmerzen, weil sie Schmerzen hatte - also in gewisser Weise wie ein Mitleid-Schmerz", erinnert sich Christina.

Nur wenige Stunden, nachdem Rebeccas Tochter Raylynn kurz nach Mitternacht das Licht der Welt erblickt hatte, platzte beim anderen Zwilling die Fruchtblase. Um 13.17 Uhr wurde dann der kleine Xavian geboren.