Frau denkt, sie beobachtet minutenlang Eule: Als sie genauer hinsieht, erkennt sie die Wahrheit

Los Angeles - Was gibt es Schöneres, als bei einem entspannten Spaziergang noch auf ein wildes Tier zu stoßen, was man nicht alle Tage unter die Augen bekommt? Jessi Campbell aus den USA schien genau dieses Glück zu haben, als sie sich in den Wald begab. Leider musste sie kurz darauf feststellen, dass die Wahrheit ganz anders aussah ...