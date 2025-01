Frau findet riesiges Ei im Hühnerstall: Als sie sieht, was drinsteckt, ist sie sprachlos

Im Inneren des Hühner-Produkts befand sich ein weiteres Ei. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Nick N Neali Tate (2)

"So was habe ich noch nie gesehen. Was für eine tolle Erfahrung", schrieb Neali in dem Beitrag. Gruppenmitglieder reagierten ebenso begeistert und berichteten teilweise von ähnlichen Erfahrungen.

Doch wie kann so ein Phänomen zustande kommen?

Tracy Shane, Expertin für Viehzucht am College für Landwirtschaft, Biotechnologie und natürliche Ressourcen der University of Nevada in Reno, erklärte: "Wenn das Ei noch nicht fertig entwickelt ist, den Legedarm noch nicht verlassen hat und gleichzeitig aber eine neue Eizelle zu früh freigesetzt wird, kann sich dann um beide Eier eine Schale bilden." Das eine schließt also das andere Ei mit ein.

Auch wenn das Endergebnis etwas seltsam aussieht, kann es ohne Bedenken verzehrt werden. Neali allerdings habe sich noch nicht getraut, das Tierprodukt zu verspeisen: "Es ist tatsächlich noch in meinem Kühlschrank!"