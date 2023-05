Frau glaubt, sie hat sich ein Traumhaus gekauft: Was sie in den Wänden findet, macht sie fassungslos!

Die verzweifelte Hausbesitzerin engagierte inzwischen einen Schädlingsbekämpfer, der die Schlangen auf tierfreundliche Weise aus den Wänden holen soll. (Symbolbild) © 123rf.com/dimid86

Amber Hall aus dem US-Bundesstaat Colorado sagte gegenüber dem lokalen Fernsehsender Denver 7, dass sie keine Ahnung hatte, dass ihr Anwesen auch als Schlangenhöhle diente.

Einer ihrer Hunde habe als Erster einen der ungebetenen Gäste in der Garage entdeckt, während die 42-Jährige nach dem Umzug ihre Sachen auspackte.

"Ich ging rüber, um zu sehen, was er sah, und dachte, es sei eine Spinne oder so etwas", sagte Hall, die dann zwei kleine Löcher entdeckte. "Ich sah Schlangen an der Wand hochkriechen." Sie sei daraufhin in Panik geraten.

Die ungebetenen Hausgäste, die in den Wänden nisteten, beschrieb sie als "erschreckend groß". Ihre Familie habe gerätselt, was für Tiere es sein könnten. "Alle sagen, dass es eine Art Strumpfbandnatter ist. Allerdings hat noch nie jemand so große Strumpfbandnattern gesehen", sagte Hall.

Strumpfbandnattern sind in den USA, Kanada und Mexiko zu Hause. Sie sind nicht giftig, können Menschen aber angreifen und beißen, was eine allergische Reaktion hervorrufen kann.