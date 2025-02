Frau ist geschockt, als sie erstmals altes Foto ihrer Urgroßtante sieht

Links: Emeline Breder Winterbottom lebte von 1898 bis 1974. Rechts: Priscilla Blazer auf einem Foto, auf dem sie 15 Jahre alt ist. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/priscillablazer

So bemängeln einige User, dass es nicht so außergewöhnlich sei, dass man sich in der Verwandtschaft ähnlich sieht. Doch Blazer will dieses Argument nicht so stehen lassen.

In einem weiteren TikTok-Video bezieht sie Stellung und rechnet vor, dass Winterbottom die Schwester der Mutter der Mutter ihres Vaters sei. Daher würden sie nur sechs Prozent ihrer Gene teilen.

Auch aus diesem Grund ist eine Mehrheit ähnlich fasziniert. "Alle haben gesagt, es sei einfach so verrückt und unheimlich, und manche behaupten, es könnte Reinkarnation sein", sagte die TikTokerin gegenüber dem US-Magazin.

Inzwischen hat sie übrigens Blut geleckt: "Jetzt bin ich gespannt, mehr über Emeline und meine anderen Vorfahren herauszufinden."