Frau kauft Puppe in Gebrauchtwarenladen: Im Kopf des Spielzeugs wartet eine bizarre Überraschung

USA - Wer einen Gebrauchtwaren-Laden aufsucht, kann neben Schnäppchen auch gern mal mit mysteriösen Funden rechnen, die eine - manchmal skurrile - Geschichte erzählen. Auch eine Frau aus den USA rechnete sicherlich nicht mit jener verrückten Entdeckung, die sie in einem erstandenen Artikel machte.

Ihr Partner fragte sie, ob sie wüsste, was sich da im Inneren des Porzellan-Kopfes befinden würde.

Was sie nicht wusste: Sie hatte nicht nur eine Puppe gekauft.

Star M. Staubach beschreibt ihren Kauf als "seltsamsten Gebrauchtwarenfund", den sie je gemacht hat. Die US-Amerikanerin hatte in einem Godwill-Geschäft eine Puppe aus Porzellan gekauft. Zwei Dollar (umgerechnet etwa 1,80 Euro) hatte sie in das gebrauchte Spielzeug investiert.

Zwei Dollar hatte die US-Amerikanerin für das gebrauchte Spielzeug bezahlt. (Symbolbild) © 123rf/jarin13

Auf einem Bild, was die Userin in einer lokalen Facebook-Gruppe veröffentlichte, sieht man die Puppe von oben, mit geöffnetem Schädel. Unter einem schwarzen Deckel kam eine silbrige Verpackung zum Vorschein, die in den Kopf des Spielzeugs hineingequetscht wurde.

In den über 19.000 Kommentaren spekulieren die anderen Nutzer, was sich in der Puppe befinden könnte. Während viele den Fund "gruselig" finden, scherzen andere, dass es sich eventuell um "Frischkäse" handeln könnte.

Einige User wollten es genauer wissen und zoomten in Stars Foto hinein. In der vergrößerten Version kann man dann schließlich die winzige Schrift auf der silbernen Folie lesen.

Tatsächlich hatte jemand Kondome in die Puppe gesteckt. "Ein Dutzend", wie die neue Besitzerin bestätigt. Man hätte die Verhütungsmittel sogar von außen erfühlen können, ergänzt sie.

Für viele Facebook-Nutzer kommt der Inhalt der Puppe mehr als überraschend, andere loben den vorherigen Eigentümer für seine Kreativität: "Was für ein gutes Versteck!", schreibt einer.