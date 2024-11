Frau läuft besoffen berühmten New-York-Marathon: "Ich bereue nichts"

Justine Huang (26) ging beim berühmten New-York-City-Marathon an den Start - und kam betrunken im Ziel an!

Von Elias Kroll

New York City (USA) - Fünf Shots und reichlich Bier, dazu noch Süßkram - was sich nach einem feuchtfröhlichen Partyabend anhört, war kürzlich die Streckenverpflegung einer jungen Langstrecken-Läuferin. Justine Huang (26) ging beim berühmten New-York-City-Marathon an den Start - und kam betrunken im Ziel an!

Zum 53. Mal wurde in diesem Monat der New-York-City-Marathon ausgetragen. © David Dee Delgado / AFP Am 3. November starteten mehr als 55.000 Lauf-Begeisterte in die 53. Auflage des prestigeträchtigen Marathons - unter ihnen auch Justine Huang. Doch um die 42 Kilometer zu überstehen, setzte sie nicht nur auf Wasser und Quetschfutter. Auf ihrem TikTok-Kanal ließ die 26-Jährige das Internet an ihrem verrückten Vorhaben teilhaben. In mehreren Clips ist zu sehen, wie die sportliche US-Amerikanerin während ihres Laufs immer wieder zu Shots und Bier greift - und trotzdem besonnen weiterrennt. Gleich zwei Videos gingen steil viral, ihr erfolgreichster Clip sammelte inzwischen fast zwölf Millionen Views und mehr als zwei Millionen Likes! Kurioses "Weltuntergangsfisch": Meterlanges Ungeheuer an Strand angespült! Gegenüber dem Portal npr verriet Huang nun, dass sie "vier oder fünf Schnäpse" und "vier oder fünf halbe Becher Bier" getrunken habe. Zwischendrin gab es auch noch einen Prosecco. Die Entscheidung für den alkoholisierten Lauf fiel, als sie überraschenderweise nicht nur für den NYC-, sondern auch für den Chicago-Marathon einen Startplatz bekommen hatte. Beide zählen zu den wichtigsten Lauf-Veranstaltungen der Welt, nur ein kleiner Teil der Bewerber darf am Ende wirklich an den Start gehen. Huang lief sogar bei beiden mit!

Virale TikToks: Justine Huang zeigt der Welt ihren betrunkenen Marathon

5 Stunden und 36 Minuten: Essen und Getränke machen Läuferin langsam