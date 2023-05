Frau macht beim Trödler den Schnapp ihres Lebens: Ein echter Picasso für nur sechs Dollar!

Nancy Cavaliere kann sich freuen: Sie entdeckte beim Trödler Teller, die von Pablo Picasso gestaltet wurden. © Montage: Instagram/casacavaliere

Stöbern beim Trödler ist Nancy Cavalieres große Leidenschaft - der Abstecher in kleine Ramsch-Läden nach der Arbeit gehört für die 36-Jährige einfach dazu. Mittlerweile hat die New Yorkerin ein Auge dafür, was ein Schnäppchen ist und was nicht.

Als sie die Keramikteller in einem kleinen Trödelladen im Sommer 2017 in den Händen hielt, habe sie gleich so eine Ahnung gehabt, erzählte Nancy nun dem Magazin Newsweek.

"Ich bin bei meinem täglichen Gang zum Laden über die Teller gestolpert. Auf dem Weg nach draußen bemerkte ich, dass neues Porzellan in die Regale gestellt worden war. Meine erste Reaktion war, dass sie eine tolle Tischdekoration abgeben würden, aber dann drehte ich sie um und sah das Picasso-Etikett."

"Ich bin voll ausgeflippt", erinnert sich die Kunstfreundin. Etwas mehr als einen Dollar pro Teller wollte der Händler. Nancy nahm das ganze Gedeck mit, zahlte dafür sechs Dollar (knapp 5,50 Euro) und eilte zurück in ihr Büro.

"Ich wusste nicht, was ich in der Hand hielt, aber ich wusste, dass es viel Geld wert sein könnte."