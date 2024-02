Frau mietet Luxus-Airbnb, bei der Abreise fällt sie aus allen Wolken

Hainan (China) - Es sollte eine entspannte Auszeit mit der Familie werden, doch die Reise einer Touristin aus China endete in einem Drama, bei dem sogar die Polizei mit anrücken musste.

Die Chinesin filmte den Moment, in dem die Polizei in der Airbnb-Unterkunft eintraf. © Screenshot/douyin/二三里资讯

Die Frau, von welcher lediglich der Nachname Wang veröffentlicht wurde, war mit ihrer Familie während des Frühlingsfests auf die chinesische Insel Haihua gereist.

Das künstliche Archipel vor der Nordküste von Danzhou, das auch den Namen "Ocean Flower Island" trägt, ist vor allem in den Ferien ein beliebter Touristenspot. Um den Menschenmassen zu entfliehen, buchte sich die Gruppe statt in einem Hotel lieber in einer privaten Unterkunft ein.

Für das Airbnb-Haus, das 280 Quadratmeter groß ist, zahlte die Touristin 20.000 Yuan (umgerechnet etwa 2560 Euro) im Monat. Nach zwei Wochen entschied sich die Familie die Unterkunft vorzeitig zu verlassen, obwohl sie dadurch das Geld verloren, das sie für den Rest ihres Aufenthalts bereits bezahlt hatten.

Doch Frau Wang machte noch weitere Verluste: Der Airbnb-Gastgeber weigerte sich nach ihrem Auszug, die Kaution in Höhe von 5000 Yuan (umgerechnet rund 640 Euro) zurückzuzahlen. Der Grund sorgte nicht nur bei der betroffenen Familie für Empörung.