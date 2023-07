Frau öffnet Geburtstagskarte: Als sie begreift, was darin steckt, trifft sie der Schlag!

Moonta (Australien) - Hätte sie auch nur ansatzweise geahnt, was für ein Geschenk in ihrem Briefkasten lag, wäre die Australierin aus Moonta damit sicherlich ganz anders umgegangen. Stattdessen legte sie die Geburtstagskarte am Samstag zu den anderen Geschenken und feierte ausgiebig mit ihren Freunden und Verwandten. Erst als die Beschenkte die Karte am späten Abend im Kreis der Familie öffnete, traf sie der Schlag!