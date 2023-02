Frau rastet bei Lidl aus und wirft Brokkoli auf andere Kunden

Manchester (England) - Die Schwestern Afsaneh und Hanieh aus Manchester in England teilten am Montag eine Aufnahme in den sozialen Netzwerken, nachdem sie einen örtlichen Supermarkt in Salford besucht hatten und dort in eine kuriose Situation geraten waren.

Die Brokkoli-Werferin rastete an der Selbstbedienungskasse aus. © Screenshot Twitter/@queen_vickz

In dem 40 Sekunden langen Video ist zu sehen, wie eine Frau immer aggressiver wurde und ihre Wut offenbar nicht mehr kontrollieren konnte. Schließlich warf sie Brokkoli auf die zwei Mädchen.

Dabei wollten die beiden jungen Frauen die Kundin beruhigen!

Denn bevor eine von ihnen zum Handy griff, um die Situation zu filmen, war diese Kundin in einen Streit mit einem Mann geraten. Offenbar weil er ans Telefon ging, während er Produkte an der Selbstbedienungskasse scannte, berichtet The Sun. Wahrscheinlich war sie wegen der Wartezeit frustriert und flippte aus.

"Diese Frau hat einen unschuldigen Mann angeschrien, nur weil er an der Selbstbedienungskasse telefoniert hat", sagten die beiden Schwestern. "Niemand wollte etwas sagen, um ihn in Schutz zu nehmen. Also haben wir uns zu Wort gemeldet und gesagt 'beruhige dich' und wurden voll angegriffen."

Das Video zeigt die wütende Frau, die die Schwestern anschrie, bevor angeblich Lidl-Mitarbeiter eingriffen.