Frau schreibt an Nummer ihrer verstorbenen Mutter, plötzlich antwortet jemand

"Ich lese mir immer unsere alten Nachrichten durch und höre mir ihre Sprachnachrichten an", erklärt die junge Frau. Außerdem schrieb Pammie immer wieder WhatsApp-Nachrichten an die Nummer ihrer verstorbenen Mutter.

Die Mutter der jungen Frau aus Singapur verstarb im Alter von 49 Jahren an Krebs. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ pamminnie

In den vergangenen Jahren meldete sie sich immer wieder per Messenger bei der Toten:

"Gute Nacht, Mama. Es tut mir leid, dass ich die Zeit mit dir nicht genossen habe", liest man auf TikTok eine der bewegenden Nachrichten, auf die sie logischerweise nie eine Antwort erhielt.

Doch im vergangenen Jahr sollte sich dies schlagartig ändern. Am Muttertag schrieb Userin "Pamminnie" erneut ihrer verstorbenen Mama und sendete ihr Glückwünsche zum Muttertag.

Was sie in diesem Moment nicht wusste: Die Nummer der 49-Jährigen war in der Zwischenzeit an eine andere Person vergeben worden.