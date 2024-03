Frau steht vor Supermarkt: Urplötzlich hebt sie ab

Ein auf " X " (vormals Twitter) und TikTok kursierender Clip zeigt die betagte Arbeiterin in unmittelbarer Nähe zum Eingang des Supermarkts - und er zeigt auch, wie etwas furchtbar schiefgeht, als sie sich nach vorn zu ihrem Rollkoffer bücken will.

Und so hing sie schließlich in rund zwei Metern Höhe fest, suchte in ihrer mitgeführten Tasche händeringend nach Hilfe und bekam diese dann auf anderem Wege.

Regelrecht vom "Höhenflug" überrumpelt schien die Dame erst kurze Zeit später so wirklich realisiert zu haben, was hier gerade vor sich geht, doch zu diesem Zeitpunkt befand sie sich bereits fest im Griff der unbarmherzigen "Supermarkt-Gewalt".

Der Clip, der in den sozialen Medien mittlerweile fast eine Million Aufrufe erzielte, ist zudem mit einem Musiktitel untermalt, wie er passender nicht sein könnte: "You Raise Me Up" von Josh Groban (43) - zu Deutsch "Du richtest mich auf".