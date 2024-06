Frau wartet an Ampel: Als sie sieht, was die Blondine vor ihr trägt, bleibt ihr der Mund offen stehen

Emelia Conner staunte nicht schlecht, als sie sah, dass die fremde Frau vor ihr das gleiche Outfit wie sie trug. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Emelia Conner

Emelia Conner, die im britischen Glasgow wohnt, konnte kaum glauben, was sie sah, als sie eines Tages an einer Ampel auf Grün wartete.

Vor ihr stand eine ebenfalls junge Frau mit blonden Haaren, die eine grüne gesteppte Jacke, eine weiße Hose und Adidas-Schuhe trug. Kein Outfit, an dem sich andere Menschen stören würden. Für Emelia war der Moment an der Ampel aber deswegen so derart unangenehm, weil es für sie so war, als würde sie in einen Spiegel schauen.

Denn die Britin hatte an jenem Morgen das gleiche Outfit aus dem Schrank genommen und stand ebenfalls in weißer Hose, grüner Jacke und Markenschuhen an der Straße.

"Sag mir, dass du ein 08/15 weißes Mädchen bist, das bei Zara einkauft und Sambas trägt, ohne es mir zu sagen", schreibt sie auf TikTok, wo sie ein Video des kuriosen Moments hochgeladen hat.

Für sie wäre die Situation, dass ein Mädchen im gleichen Outfit vor ihr stand, ein "bisschen zu weit" gegangen, fügt sie hinzu. Verständlich, schließlich fühle man sich sicher nicht wirklich stylisch-kreativ, wenn man genau die Klamotten trägt wie alle anderen.

Im Kommentarbereichs des Videos, das auf TikTok mehr als 3,5 Millionen Mal angesehen wurde, können viele Nutzer Emelias ungutes Gefühl verstehen. "Ich schaue mir das an mit genau der gleichen Jacke und Sambas an", schreibt eine Userin verblüfft.