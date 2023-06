Frau wird 108 Jahre alt: "Geheimnis" für ihr langes Leben dürfte so viele enttäuschen

Codnor (England) - Ada Daniel ist schon 108 Jahre alt und wohnt im Altersheim, wo sich ihre Pflegerin rührend um die alte Dame kümmert. Denn Familie hat sie so gut wie keine. Kein Wunder - die hochbetagte Britin ist überzeugt: Wer keine Kinder hat, lebt länger!

Eine Frau aus Großbritannien wollte offenbar nie Kinder und feierte jetzt groß ihren 108. Geburtstag, dafür bekam sie reichlich Fanpost. (Symbolbild) © 123rf/chormail

Ada Daniel wurde 1915 geboren. Zwei Weltkriege musste die Engländerin erleben, eine Pandemie überstand sie. Am 1. Juni durfte die gesellige Dame ihren 108. Geburtstag feiern.

Und in der Seniorenresidenz, in der sie lebt, hat man sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wie "New York Post" berichtet, startete nämlich ihre Pflegerin Kelly einen Aufruf auf Facebook und bat um Geburtstagskarten.

Fast 300 waren es am Ende. Darüber habe sich die alte Dame sehr gefreut. "Überwältigt" sei sie gewesen, berichtet Pflegerin Kelly.

Wohl viele Gratulanten wollten von Williams natürlich wissen, was das "Geheimnis" ihres langen Lebens sei.