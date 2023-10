29.10.2023 19:55 Frau wundert sich über Zettel an ihrem Auto: Ist das nett gemeint oder eine Drohung?

Auf Reddit wird seit einigen Tagen ein kurioser Zettel diskutiert, der in Australien am Auto einer Frau klebte. Was wollte der Verfasser damit erreichen?

Von Christian Norm

Gold Coast (Australien) - Falls dieser Zettel als Hilfe gedacht war, hat er sein Ziel definitiv verfehlt. Vor wenigen Tagen entdeckte eine Frau die handgeschriebene Notiz an ihrem Auto im australischen Gold Coast. Danach war sie ziemlich verwirrt, ob die Nachricht eine nett gemeinte Warnung sein sollte oder doch eine handfeste Drohung. Deshalb suchte sie Hilfe auf Reddit, wo sie kurzerhand ein Foto des kuriosen Zettels veröffentlichte. Was wollte der Verfasser dieses Zettels genau sagen? © Reddit/Screenshot/u/BitterRequirement897 Darin heißt es: "Nachbarschaftswache - Bitte beachte, dass du in einer Zone geparkt hast, die nur für vier Stunden gilt. Der Bereich wird wegen der Flughafensicherheit regelmäßig kontrolliert, und du wirst wahrscheinlich einen Bußgeldbescheid erhalten. Die Daten deines Fahrzeugs wurden notiert." Laut Yahoo News erklärte die Autofahrerin, dass sie tatsächlich unrechtmäßig über Nacht in der Nähe ihres Hauses geparkt habe. Sie habe aber nicht gewusst, dass es jemanden so viel ausmachen würde, wenn die Straße so leer sei. Vor allen Dingen eine Frage trieb die Australierin um: "Wie hoch sind die Chancen, dass ich eine Geldstrafe erhalte?", schrieb sie in der Überschrift ihres Reddit-Postings. Kurioses Paar leert Flaschenpost aus: Als beide sehen, was drin war, bereuen sie es sofort Um Antworten waren die Reddit-User nicht verlegen, ihre Meinungen allerdings gespalten. Parksünderin wird wohl abwarten müssen In Hunderten Kommentaren gaben die User auf ganz unterschiedliche Art ihren Senf dazu. Während sich einige über die selbsternannte "Nachbarschaftswache" aufregten, ihr vorwarfen, nichts Besseres zu tun zu haben, gingen andere mehr auf den Inhalt des Schreibens ein. So äußerten sie Bedenken, dass die Warnung nicht aus der Luft gegriffen sei. Andere fügten hinzu, dass sie für genau dieses Parkvergehen schon einmal einen Strafzettel erhalten hätten. Ob die Parksünderin nun zahlen muss oder nicht, dürfte in diesem Fall nur ein Blick in den Briefkasten klären. Ein letzter Tipp der Reddit-Nutzer: Bis dahin solle sie Ruhe bewahren.

Titelfoto: Reddit/Screenshot/u/BitterRequirement897